Первый в России боксерский кампус под патронажем Джонса планируют открыть во Владивостоке

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России планирует создать кампусы во всех федеральных округах страны, где под патронажем Роя Джонса - младшего будут тренироваться дети и подростки. Первый подобный кластер планируется открыть во Владивостоке, сообщил ТАСС генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев.

В феврале генеральный секретарь сообщал, что Федерация бокса России совместно с Роем Джонсом планирует запустить программу развития детского и юношеского спорта. Джонс должен стать лицом данного проекта.

"Идея какая - создать в каждом федеральном округе кластер для детей, где дети будут жить, тренироваться, а Рой Джонс будет приезжать в качестве наставника, вводить свои новшества в подготовительный процесс, - сказал Щекутьев. - В каждом федеральном округе будет выбран один регион, где это будет реализовываться. Первый проект, где мы сможем это реализовать, - во Владивостоке. Там все наработки уже имеются, проект готовится. Я думаю, первый старт будет дан там".

Он уточнил, что в настоящее время идет подготовительная работа, в частности, с Министерством просвещения РФ, так как по плану федерации дети будут жить и учиться в данном спортивном кампусе. С Джонсом сейчас ведутся переговоры. Старт проекта усложняет пандемия коронавируса, ограничительные мероприятия. "Сейчас [проект] в процессе обсуждения и договоренностей. Ввиду пандемии история задерживается, но, я думаю, в ближайшее время, может, перед Новым годом, объявим более глобально о старте этого проекта", - отметил Щекутьев.

Джонсу 52 года, он завершил карьеру в 2018 году. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.