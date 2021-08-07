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XXXII летние Олимпийские игры

Российский велогонщик Гладышев не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине

Спортсмен занял четвертое место в четвертом утешительном заезде

ИДЗУ /Япония/, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Иван Гладышев не сумел выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин".

Гладышев занял четвертое место в четвертом утешительном заезде, отстав от лидера Мэттью Глетцера из Австралии на 0,675 секунды. Другой российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал соревнований, заняв второе место в четвертой квалификационной гонке.

Гладышеву 19 лет, он является чемпионом Европы (2020).

Финал олимпийского турнира по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин" пройдет в последний день Олимпиады - 8 августа.

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