Российский велогонщик Гладышев не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине

ИДЗУ /Япония/, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Иван Гладышев не сумел выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин".

Гладышев занял четвертое место в четвертом утешительном заезде, отстав от лидера Мэттью Глетцера из Австралии на 0,675 секунды. Другой российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал соревнований, заняв второе место в четвертой квалификационной гонке.

Гладышеву 19 лет, он является чемпионом Европы (2020).

Финал олимпийского турнира по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин" пройдет в последний день Олимпиады - 8 августа.