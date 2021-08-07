Прыгун в воду Минибаев обновит татуировку после удачного выступления на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев обновит свою олимпийскую татуировку по случаю успешного выступления на Играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам в субботу после окончания индивидуальных соревнований в прыжках с десятиметровой вышки.

Минибаев в индивидуальных соревнованиях занял пятое место, еще один российский спортсмен Александр Бондарь - четвертое. Вместе они завоевали олимпийскую бронзу в синхронных прыжках.

"По приезде, как только утихомирится вся суматоха, сделаю, - сказал Минибаев о планах обновить татуировку на спине. - Когда в Электростали ехал в бассейн, захотел сделать татуировку с кольцами, но оригинальную, чтобы не была похожа на остальные. Перед бассейном был футбольный стадион с таким знаком. Подумал, что смотрится прикольно, поэтому такую и сделал".

"К уже имеющейся татуировке просто добавится еще одна надпись", - пояснил он.

На спине Минибаева изображен значок Олимпийского комитета России, под которым указаны названия двух предыдущих Игр, в которых он принимал участие, - в Лондоне и в Рио-де-Жанейро.

"Я очень доволен выступлением [в Токио], в том числе в индивидуальном соревновании, потому что вчера в предварительном у меня ужас творился, я был шоке и не понимал, что творится. Сегодня с утра [в полуфинале] было лучше, в финале - отпрыгал еще лучше. Уезжать отсюда с медалью - большое счастье, с третьей моей Олимпиады я ее все же увожу", - добавил спортсмен.