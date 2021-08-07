Американские ватерполистки в третий раз подряд завоевали золотые медали Олимпийских игр

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Женская сборная США обыграла команду Испании со счетом 14:5 в финале турнира по водному поло на Олимпийских играх в Токио.

Ранее бронзовые награды завоевала команда Венгрии, которая в матче за третье место обыграла россиянок (11:9).

Женский турнир по водному поло входит в программу Олимпиады с 2000 года, сборная США в третий раз подряд стала победителем (2012, 2016, 2021). Также на счету американок серебряная (2000) и бронзовая (2004) награды.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, в активе которой 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-36-32), третьей - Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (19-20-21), пятой - России (17-24-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.