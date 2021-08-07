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XXXII летние Олимпийские игры

Датские велогонщики завоевали золото Олимпиады в мэдисоне

Серебряным призером стала команда Великобритании, бронза у французов

ИДЗУ /Япония/, 7 августа. /ТАСС/. Команда Дании завоевала золотые медали Олимпийских игр в соревнованиях по велоспорту на треке в дисциплине "мэдисон".

Серебряным призером стала команда Великобритании, бронза у французов. Россияне не принимали участия в данной дисциплине.

В женском мэдисоне олимпийскими чемпионками стали британки, серебро у датчанок. Бронзу завоевали российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская.

В медальном зачете лидирует команда Китая (38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград), вторыми идут американцы (34-36-32), третьими - японцы (24-12-16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (19-21-21). Российские спортсмены занимают пятое место (17-24-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38291784
2США343632102
3Япония24121652
4Великобритания19212161
5Россия17242263
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101838
9Нидерланды9101231
10Франция7121029
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея64919
15Бразилия64818
16Куба63413
17Польша44513
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания37515
21Швейцария34613
22Дания33410
23Кения3328
23Хорватия3328
25Норвегия3216
26Бельгия3115
27Словения3115
28Швеция2608
29Грузия2518
30Тайвань24612
31Турция22812
32Иран2226
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
38Греция2013
38Катар2013
40Косово2002
40Багамские острова2002
42Украина151016
43Белоруссия1326
44Румыния1304
45Венесуэла1304
46Гонконг1225
47Словакия1214
47Филиппины1214
49ЮАР1203
50Австрия1157
51Индонезия1135
52Португалия1124
53Эфиопия1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0325
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
71Аргентина0123
73Иордания0112
73Нигерия0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

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