Датские велогонщики завоевали золото Олимпиады в мэдисоне

ИДЗУ /Япония/, 7 августа. /ТАСС/. Команда Дании завоевала золотые медали Олимпийских игр в соревнованиях по велоспорту на треке в дисциплине "мэдисон".

Серебряным призером стала команда Великобритании, бронза у французов. Россияне не принимали участия в данной дисциплине.

В женском мэдисоне олимпийскими чемпионками стали британки, серебро у датчанок. Бронзу завоевали российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская.

В медальном зачете лидирует команда Китая (38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград), вторыми идут американцы (34-36-32), третьими - японцы (24-12-16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (19-21-21). Российские спортсмены занимают пятое место (17-24-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.