"Спартак" рассматривает возможность проведения матча на Красной площади в 2022 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" намерен провести матч на Красной площади в честь столетия клуба в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

18 апреля 2022 года "Спартаку" исполнится 100 лет.

"Возможность такого мероприятия действительно рассматривается. Понятно, матч на Красной площади - своего рода кульминация 100-летия. Но впереди еще очень много организационной работы", - сказал Кулемин.

На старте сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" (0:1) и обыграл в гостях самарские "Крылья Советов" (1:0). В субботу красно-белые проведут домашний матч против "Нижнего Новгорода", встреча пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" и начнется в 20:00 мск. 4 августа красно-белые дома уступили португальской "Бенфике" (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луж".