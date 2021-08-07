Победительницам чемпионата России по боксу впервые подарят автомобили

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Организаторы чемпионата России по боксу среди женщин, который пройдет в ноябре в Челябинске, впервые подарят победительницам турнира автомобили. Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, данная мера должна повысить интерес к боксу среди женщин.

Ранее Щекутьев в беседе с ТАСС назвал выступление женской сборной на Олимпиаде в Токио неудовлетворительным. Команда завоевала одну медаль - бронзовую награду выиграла Зенфира Магомедалиева в весовой категории до 75 кг. Такой же результат был показан в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.

"Необходимо вводить достаточно серьезные изменения в подготовку и развитие женского бокса. Тот факт, что в Париже (на следующих Олимпийских играх - прим. ТАСС) будет семь весовых категорий у мужчин и шесть у женщин, говорит, что надо сконцентрироваться на развитии женского бокса в России. А так он у нас сейчас очагами развивается, этого недостаточно, надо поднимать интерес и престиж к женскому боксу. Именно поэтому в этом году на чемпионате России, который пройдет в Челябинске, мы впервые будем дарить автомобили женщинам", - сказал Щекутьев, уточнив, что также будет возобновлено проведение Кубка России по боксу среди женщин.

Как уточнили ТАСС в оргкомитете чемпионата, автомобили получат победители во всех 12 весовых категориях, также за победу спортсменок наградят 1 млн рублей.

По словам Щекутьева, сборной потребуется проделать огромную работу за три года, чтобы подготовить спортсменок к Играм в Париже. Собеседник агентства отметил, что надеется, что все меры, принимаемые для популяризации женского бокса, дадут свои плоды к 2024 году.

Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске во второй раз, ранее турнир проходил здесь в 2010 году. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменок. Соревнования планировалось провести в конце августа, однако из-за эпидобстановки с коронавирусом их перенесли на ноябрь.