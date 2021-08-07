Тарасова считает, что сестер Авериных нарочно засудили на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Судейство в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх было безобразным, Дине и Арине Авериным нарочно занижали оценки. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. В субботу россиянки Дина и Арина Аверины стали второй и четвертой соответственно. Дина по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) набрала 107,650 балла, Арина - 102,100.

"Это сделано специально, нарочно. Безобразное судейство, при котором судьи отказываются от своих оценок. Другие страны подают протесты, и они удовлетворяются - хуже судейство, чем у нас. Я прекратила работать, потому что такое было судейство", - сказала Тарасова.

"Я очень соболезную художественной гимнастике, которую вырастила [Ирина] Винер своим умом, своей головой, своими руками, своей работоспособностью, своим творческим талантом. Судей, которые меняют оценку, никогда бы больше в судейство не брала. А то, что они это сделали с Авериной, и то, что это повлияет на результат нашего командного зачета, это точно", - отметила собеседница ТАСС.

Золото в индивидуальном многоборье на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700).

Олимпиада завершится 8 августа.