Британец Чунг победил в пятиборье на Олимпиаде, Лифанов стал десятым

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Британский пятиборец Джозеф Чунг завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В сумме за все виды он набрал 1 482 очка, установив новый олимпийский рекорд, предыдущий принадлежал россиянину Александру Лесуну и был установлен на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (1 479). Второе место занял египтянин Ахмед Эль-Генди (1 477), третьим стал представитель Южной Кореи Чон Ун Тэ (1 470). Россиянин Александр Лифанов стал десятым (1 450).

Сборная Великобритании занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 21 серебряную и 21 бронзовую награду. Лидируют китайцы (38-29-17), вторыми идут американцы (34-36-32), третьими - японцы (24-12-16). Российская команда занимает пятое место (17-25-23).

Олимпиада завершится в воскресенье.