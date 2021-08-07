Британец Чунг победил в пятиборье на Олимпиаде, Лифанов стал десятым

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Британский пятиборец Джозеф Чунг завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
В сумме за все виды он набрал 1 482 очка, установив новый олимпийский рекорд, предыдущий принадлежал россиянину Александру Лесуну и был установлен на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (1 479). Второе место занял египтянин Ахмед Эль-Генди (1 477), третьим стал представитель Южной Кореи Чон Ун Тэ (1 470). Россиянин Александр Лифанов стал десятым (1 450).
Сборная Великобритании занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 21 серебряную и 21 бронзовую награду. Лидируют китайцы (38-29-17), вторыми идут американцы (34-36-32), третьими - японцы (24-12-16). Российская команда занимает пятое место (17-25-23).
Олимпиада завершится в воскресенье.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|38
|29
|17
|84
|2
|США
|34
|36
|32
|102
|3
|Япония
|24
|12
|16
|52
|4
|Великобритания
|20
|21
|21
|62
|5
|Россия
|17
|25
|23
|65
|6
|Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
|Германия
|10
|11
|16
|37
|8
|Италия
|10
|10
|18
|38
|9
|Нидерланды
|9
|10
|12
|31
|10
|Франция
|7
|12
|11
|30
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|12
|Венгрия
|6
|7
|6
|19
|13
|Канада
|6
|6
|11
|23
|14
|Южная Корея
|6
|4
|10
|20
|15
|Бразилия
|6
|4
|8
|18
|16
|Куба
|6
|3
|4
|13
|17
|Польша
|4
|4
|5
|13
|18
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
|Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
|Испания
|3
|7
|6
|16
|21
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|22
|Дания
|3
|3
|4
|10
|23
|Кения
|3
|3
|2
|8
|23
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|25
|Норвегия
|3
|2
|1
|6
|26
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|27
|Словения
|3
|1
|1
|5
|28
|Швеция
|2
|6
|0
|8
|29
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|30
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|31
|Турция
|2
|2
|8
|12
|32
|Иран
|2
|2
|2
|6
|33
|Сербия
|2
|1
|4
|7
|34
|Болгария
|2
|1
|2
|5
|35
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|37
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
|Израиль
|2
|0
|2
|4
|39
|Греция
|2
|0
|1
|3
|39
|Катар
|2
|0
|1
|3
|41
|Косово
|2
|0
|0
|2
|41
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|43
|Украина
|1
|5
|10
|16
|44
|Белоруссия
|1
|3
|3
|7
|45
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|46
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|47
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|48
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|48
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|50
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|51
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|52
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|53
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|54
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|55
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|56
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|57
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|57
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|57
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|61
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|61
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|61
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|65
|Доминиканская республика
|0
|3
|2
|5
|66
|Индия
|0
|2
|4
|6
|67
|Армения
|0
|2
|2
|4
|68
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|69
|Египет
|0
|1
|4
|5
|70
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|70
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|72
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|74
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|76
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|76
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|76
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|76
|Литва
|0
|1
|0
|1
|80
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|81
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|82
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|83
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|83
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|83
|Гана
|0
|0
|1
|1
|83
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|83
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
|Молдавия
|0
|0
|1
|1