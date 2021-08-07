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XXXII летние Олимпийские игры

Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1 500 м

Серебро досталось кенийцу, бронзу получил представитель Великобритании

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен завоевал золотую медаль в беге на 1 500 м на Олимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 28,32 секунды, установив олимпийский рекорд (предыдущее достижение было установлено ранее на Олимпиаде в Токио кенийцем Абелем Кипсангом - 3.31,65). Второе место занял Тимоти Черуийот из Кении (3.29,01), третьим стал британец Джош Керр (3.29,05).

Ингебригтсену 20 лет, на его счету две победы на чемпионате Европы и три - на европейском первенстве в помещении.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-37-32), третьей - сборная Японии (25-12-17), четвертой - команда Великобритании (20-21-22), на пятой строчке располагаются россияне (19-25-23).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38301886
2США343732103
3Япония25121754
4Великобритания20212263
5Россия19252367
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101939
9Нидерланды10101232
10Франция7121130
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея641020
15Бразилия64818
16Куба63514
17Польша44513
18Чехия4329
19Норвегия4217
20Ямайка4138
21Испания37616
22Швейцария34613
23Дания33410
24Кения3429
25Хорватия3328
26Бельгия3126
27Словения3115
28Швеция2608
29Грузия2518
30Тайвань24612
31Турция22913
32Иран2226
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина151117
44Белоруссия1337
45Румыния1304
46Венесуэла1304
47Гонконг1225
48Словакия1214
48Филиппины1214
50ЮАР1203
51Австрия1157
52Индонезия1135
53Португалия1124
53Эфиопия1124
55Тунис1102
56Ирландия1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0325
66Индия0246
67Азербайджан0235
68Армения0224
69Киргизия0213
70Египет0145
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Иордания0112
74Нигерия0112
76Туркмения0101
76Северная Македония0101
76Намибия0101
76Литва0101
76Бахрейн0101
81Казахстан0088
82Мексика0044
83Финляндия0022
84Кувейт0011
84Кот-д'Ивуар0011
84Малайзия0011
84Гана0011
84Сирия0011
84Буркина-Фасо0011
84Гренада0011
84Молдавия0011

 

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