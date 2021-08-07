Сборная Швеции по конному спорту завоевала золото Олимпиады в конкуре

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сборная Швеции по конному спорту стала лучшей в командных соревнованиях по конкуру на Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняла команда США, третье - сборная Бельгии. Россияне в данной дисциплине не выступали.

Конный спорт впервые был представлен на Олимпийских играх в 1900 году и неизменно входит в программу Игр с 1912 года.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.