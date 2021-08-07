{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Сборная Швеции по конному спорту завоевала золото Олимпиады в конкуре

Россияне в данной дисциплине не выступали

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сборная Швеции по конному спорту стала лучшей в командных соревнованиях по конкуру на Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняла команда США, третье - сборная Бельгии. Россияне в данной дисциплине не выступали.

Конный спорт впервые был представлен на Олимпийских играх в 1900 году и неизменно входит в программу Игр с 1912 года.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38301886
2США343832104
3Япония25121754
4Великобритания20212263
5Россия19252367
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101939
9Нидерланды10101232
10Франция7121130
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея641020
15Бразилия64818
16Куба63514
17Польша44513
18Чехия44311
19Норвегия4217
20Ямайка4138
21Испания37616
22Швеция3609
23Швейцария34613
24Дания33410
25Кения3429
26Хорватия3328
27Бельгия3126
28Словения3115
29Грузия2518
30Тайвань24612
31Турция22913
32Иран2226
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина151117
44Белоруссия1337
45Румыния1304
46Венесуэла1304
47Индия1247
48Гонконг1225
49Словакия1214
49Филиппины1214
51ЮАР1203
52Австрия1157
53Египет1146
54Индонезия1135
55Португалия1124
55Эфиопия1124
57Тунис1102
58Ирландия1023
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Иордания0112
74Нигерия0112
76Туркмения0101
76Северная Македония0101
76Намибия0101
76Литва0101
76Бахрейн0101
81Казахстан0088
82Мексика0044
83Финляндия0022
84Кувейт0011
84Кот-д'Ивуар0011
84Малайзия0011
84Гана0011
84Сирия0011
84Буркина-Фасо0011
84Гренада0011
84Молдавия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Агент Фернандо заявил, что футболист ждет предложения от "Спартака"
По словам представителя игрока, бразилец хочет вернуться в московский клуб
Читать полностью