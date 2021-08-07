Сухина занял должность начальника команды в "Велесе"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бывший начальник команды московского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" Станислав Сухина занял аналогичный пост в столичном клубе Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Велес". Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Велеса" Виктор Кравченко.

"Новым начальником команды стал Станислав Сухина. Он приступил к работе", - сказал Кравченко.

Ранее о том, что Сухина станет начальником команды "Велеса", со ссылкой на источники сообщала газета "Спорт-Экспресс".

"Локомотив" объявил об уходе Сухины 3 июня. Сухине 52 года, после окончания карьеры футболиста в 1996 году стал арбитром. С 2001 по 2012 год судил матчи высшего дивизиона российского первенства и являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) второй группы.

После завершения судейской карьеры Сухина работал инспектором матчей чемпионата России, а с 2013 по 2016 год был заместителем главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. В "Локомотиве" он работал с марта 2017 года, команда при нем стала чемпионом России и трехкратным обладателем кубка страны.

"Велес" с девятью очками после четырех туров занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре 8 августа команда на выезде сыграет со "Спартаком-2".