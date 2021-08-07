{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Мамиашвили назвал успешным выступление российских борцов на Олимпиаде

По словам президента Федерации спортивной борьбы России, четыре золотые медали россиян говорят сами за себя
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает успешным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3 и завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 97 кг. Медаль Садулаева стала пятой для российских борцов вольного стиля на Олимпиаде. Ранее золотые награды завоевали Заур Угуев (до 57 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

"У нас здесь четыре золотые медали! Выступление говорит само за себя! Хотя есть еще над чем работать", - сказал Мамиашвили.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Агент Фернандо заявил, что футболист ждет предложения от "Спартака"
По словам представителя игрока, бразилец хочет вернуться в московский клуб
Читать полностью