Мамиашвили назвал успешным выступление российских борцов на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает успешным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3 и завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 97 кг. Медаль Садулаева стала пятой для российских борцов вольного стиля на Олимпиаде. Ранее золотые награды завоевали Заур Угуев (до 57 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

"У нас здесь четыре золотые медали! Выступление говорит само за себя! Хотя есть еще над чем работать", - сказал Мамиашвили.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.