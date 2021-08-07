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XXXII летние Олимпийские игры

Президент международной федерации борьбы поздравил Садулаева с победой на Олимпиаде

Россиянин в финале победил американца Кайла Снайдера

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович поздравил с победой на Олимпийских играх российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева.

"Поздравляю Садулаева с победой. Отличная схватка", - сказал Лалович, обращаясь к президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили.

Садулаев выиграл в финале у американца Кайла Снайдера. Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

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XXXII летние Олимпийские игры
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