Президент международной федерации борьбы поздравил Садулаева с победой на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович поздравил с победой на Олимпийских играх российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева.

"Поздравляю Садулаева с победой. Отличная схватка", - сказал Лалович, обращаясь к президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили.

Садулаев выиграл в финале у американца Кайла Снайдера. Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.