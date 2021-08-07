Российские борцы завоевали восемь медалей на Олимпийских играх в Токио

Команда России заняла второе место в медальном зачете по борьбе. Лидером стала сборная Японии, в активе которой четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая награда, на третьей строчке расположились американцы (3-2-4).

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские борцы завоевали четыре золотые и четыре бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио.

В вольной борьбе золотые медали завоевали Заур Угуев (в весовой категории до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). С дебюта женских соревнований по борьбе на Олимпиаде 2004 года россиянки впервые не завоевали ни одной медали.

Российские борцы греко-римского стиля показали худший результат на Играх с 1996 года, завоевав одну золотую и две бронзовые награды. Олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг стал Муса Евлоев. Бронзовые медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские борцы заняли первое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Отечественные спортсмены занимали первое место в медальном зачете по борьбе на протяжении восьми Олимпиад. В 1984 году СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. До 1984 года советские борцы выигрывали зачет на протяжении трех Олимпиад (1972, 1976, 1980).

В общем медальном зачете лидирует команда Китая (38-31-18), вторыми идут американцы (35-38-33), третьими - японцы (26-12-17). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (20-21-22). Российские спортсмены занимают пятое место, имея в активе 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.