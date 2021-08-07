Американские легкоатлетки победили в эстафете 4х400 м на Олимпийских играх

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Женская сборная США выиграла легкоатлетическую эстафету 4х400 м на Олимпийских играх в Токио.

Результат команды составил 3 минуты 16,85 секунды. Второе место заняла сборная Польши (3.20,53), третье - команда Ямайки (3.21,24).

Мировой рекорд принадлежит сборной СССР, которая на Олимпиаде 1988 года в Сеуле пробежала эстафету за 3 минуты 15,17 секунды. Американки неизменно побеждают на Играх в данной дисциплине с 1996 года.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград. Второй идет команда США (35-38-33), третьей - сборная Японии (26-12-17), четвертой - команда Великобритании (20-21-22), на пятой строчке располагаются россияне (19-25-23).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.