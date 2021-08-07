Тренер сборной России по вольной борьбе рассказал о тактике Садулаева на финал Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев советовал Абдулрашиду Садулаеву не сталкиваться напрямую с американцем Кайлом Снайдером в финале Олимпийских игр в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Садулаев выиграл в финале весовой категории до 97 кг у Снайдера со счетом 6:3. Всего у российских борцов вольного стиля три золотые и две бронзовые медали на Играх в Токио.

"План перевыполнен, главное, что мы первые и золото наше. На любую схватку как на бой настраиваешься. Под Снайдера мы конечно настраивались, давали установки, как бороться, как блокировать руку, кисть держать, напрямую не сталкиваться", - сказал Тедеев.

"Он все отдал, чтобы сегодня это золото было у нас. Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех, что наша команда усилилась. Есть куда идти, куда стремиться, через 2,5 года у нас Олимпиада во Франции", - добавил он.