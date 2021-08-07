Синхронистки Ромашина, Шишкина и Пацкевич заявили, что выступили на последней Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и трехкратные победительницы Игр Алла Шишкина и Александра Пацкевич выступили на последней для себя Олимпиаде. Об этом российские синхронистки заявили журналистам.

В субботу Ромашина, Шишкина и Пацкевич завоевали в составе сборной России золотые медали Олимпиады в Токио в групповых соревнованиях.

"Эта Олимпиада для меня финальная, что будет в следующем году - говорить не буду. До следующих Олимпийских игр еще три года, мы не железные, на самом деле мы очень ранимые девушки. Очень хочется отдохнуть", - сказала 31-летняя Ромашина.

"Это мои заключительные Олимпийские игры, пока больше ничего говорить. Я точно буду отдыхать, не знаю, сколько лет, - со смехом сказала 32-летняя Пацкевич. - Я вообще возвращалась на год, но в мире решили, что надо еще год поплавать".

Также о своей последней Олимпиаде высказалась 32-летняя Шишкина. "Прямо сейчас никаких эмоций не осталось, а плачу, потому что для меня это последние Олимпийские игры, потому что удалось завоевать третью золотую олимпийскую медаль, от того, что нет флага и гимна, от этого я тоже разрыдалась, - сказала Шишкина. - И третье - мне очень обидно за нашего девятого - за Веронику Калинину, потому что она тоже должна быть на пьедестале с медалью".

Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде в шестой раз подряд. Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе.