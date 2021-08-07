{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Борец Садулаев будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады

Мероприятие пройдет 8 августа
Абдулрашид Садулаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев будет знаменосцем российской делегации на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

На эту тему
Российский борец вольного стиля Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом
Российский борец вольного стиля Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

Садулаев в субботу завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом.

"Садулаев - знаменосец сборной России", - сказал Поздняков.

На церемонии открытия знаменосцами были олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на церемонии закрытия флаг несли синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

Церемония закрытия Олимпиады в Японии пройдет в воскресенье.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Агент Фернандо заявил, что футболист ждет предложения от "Спартака"
По словам представителя игрока, бразилец хочет вернуться в московский клуб
Читать полностью