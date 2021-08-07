Борец Садулаев будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев будет знаменосцем российской делегации на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

На эту тему

Садулаев в субботу завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом.

"Садулаев - знаменосец сборной России", - сказал Поздняков.

На церемонии открытия знаменосцами были олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на церемонии закрытия флаг несли синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

Церемония закрытия Олимпиады в Японии пройдет в воскресенье.