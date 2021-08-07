Сборная России поднялась на четвертую строчку в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сборная России переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио.

В субботу легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту и принесла российской команде 20-ю золотую медаль на текущих Играх.

Всего на счету сборной России 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. В общем зачете лидирует команда Китая (38-31-18), второй идет команда США (36-38-33), третьей - Японии (26-12-17), пятой - Великобритании (20-21-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.