Американские легкоатлеты стали лучшими в эстафете 4х400 м на Олимпийских играх

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужская сборная США победила в легкоатлетической эстафете 4х400 м на Олимпийских играх в Токио.

Результат команды составил 2 минуты 55,70 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (2.57,18), третье - команда Ботсваны (2.57,27).

В общем медальном зачете лидирует команда Китая (38 золотых, 31 серебряная, 18 бронзовых наград), второй идет команда США (36-39-33), третьей - Японии (27-12-17), сборная России располагается на четвертой строчке (20-25-23).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.