Сборная Японии по бейсболу выиграла золото Олимпийских игр

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Японии обыграла команду США со счетом 2:0 в финале олимпийского турнира по бейсболу.

Обладателями бронзовых наград стали доминиканцы, которые в матче за третье место обыграли южнокорейцев (10:6).

Ранее в женских соревнованиях по софтболу (менее травмоопасная разновидность бейсбола) золотую медаль завоевала сборная Японии, серебро на счету команды США, бронза досталась сборной Канады.

Бейсбол представлен на летних Олимпийских играх впервые с 2008 года, тогда победителем стала сборная Южной Кореи. Бейсбол входил в программу Олимпиады с 1992 по 2008 год. Команда России по бейсболу ни разу не участвовала в Играх. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.