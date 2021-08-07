{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российский борец Садулаев выступал на Олимпиаде в Токио с травмой колена

На Играх в Токио спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступал на Олимпийских Играх в Токио с травмой колена. Об это ТАСС рассказали в российской команде.

В субботу Садулаев в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг победил американца Кайла Снайдера. Для российского спортсмена эта победа стала второй на Олимпийских играх, в 2016 году в Рио-де-Жанейро он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 86 кг.

"У него была травма колена. Но он никогда об этом не говорил. Выходил и делал свое дело", - сказал собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Агент Фернандо заявил, что футболист ждет предложения от "Спартака"
По словам представителя игрока, бразилец хочет вернуться в московский клуб
Читать полностью