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XXXII летние Олимпийские игры

Борец Садулаев заявил, что не видит смысла в поединке с американцем Стивсоном

Тем не менее спортсмен отметил, что с интересом понаблюдает за тренировочным процессом представителя США
Абдулрашид Садулаев AP Photo/Aaron Favila
Описание
Абдулрашид Садулаев
© AP Photo/Aaron Favila

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, который стал чемпионом в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх в Токио, не видит смысла в поединке против победителя Олимпиады в весовой категории до 125 кг американца Гейбла Стивсона. Об этом он сообщил журналистам.

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В субботу Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в финале в весовой категории до 97 кг американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Стивсон в весовой категории до 125 кг одолел в финале грузина Гено Петриашвили.

"Я этого парня впервые вижу, не знаю, как их мотивируют, слышал, он даже в тюрьме сидел. Приходит - и таких титулованных спортсменов побеждает. Самому интересно посмотреть, кто их готовит, какой у них психолог. У него 105 кг, но мне нет смысла с ними работать, я от них ничего не наберу", - сказал Садулаев.

Садулаеву 25 лет, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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