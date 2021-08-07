Пацкевич считает знаковой возможность вручить Ромашиной седьмое олимпийское золото

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская синхронистка Александра Пацкевич испытывает особые эмоции от того, что именно ей повезло вручить Светлане Ромашиной седьмое в ее карьере олимпийское золото. Об этом она рассказала журналистам в субботу после победы в соревновании групп.

Ромашина является самой титулованной синхронисткой мира.

"Очень рада, что сложилось так: нас на награждении выстраивают по алфавиту, поэтому я стояла рядом со Светой [Ромашиной]. Я была тем человеком, кто надел на нее седьмую олимпийскую медаль. Для меня это был двойной восторг и радость, потому что она моя коллега, лучшая подруга и крестная моего ребенка. Нас просто захватили эмоции", - сказала Пацкевич, для которой олимпийское золото Токио стало третьим в карьере.

"Несмотря на то, что не было гимна, классика пробирает до мурашек всех. Это надо прожить. Я в моменте", - добавила она.

После победы Пацкевич, Ромашина и Алла Шишкина объявили, что Олимпиада в Токио стала для них последней в карьере.