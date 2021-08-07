Французские гандболисты стали победителями Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужская команда Франции обыграла сборную Дании со счетом 25:23 в финале олимпийского турнира в Токио.

Обладателями бронзовых наград стали испанцы, которые в матче за третье место обыграли египтян (33:31). Российские гандболисты не смогли отобраться на Олимпиаду.

Сборная Франции стала олимпийским чемпионом в третий раз в истории, что является рекордом. Ранее французы выигрывали золотые медали на Играх 2008 и 2012 годов. Также на их счету одно серебро и одна бронза Олимпиад.

Команда Дании выигрывала золотые медали один раз - на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, обыграв в финальном матче сборную Франции (28:26).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.