Тренер синхронисток Покровская отказалась от традиционного купания в бассейне после победы

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Тренер российских синхронисток Татьяна Покровская отказалась от традиционного купания в бассейне по случаю победы команды на крупном турнире - Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам рассказала трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, одержавшая в субботу победу в соревнованиях групп.

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Традиция купать тренера в победном бассейне существует давно, российские синхронистки на крупных международных стартах не проигрывают больше 20 лет.

"Мы очень хотели и мечтали искупать Татьяну Николаевну, прям готовились, - сказала Колесниченко. - Но она попросила нас просто ее обрызгать. Мы не хотели соглашаться, но она очень попросила не купать ее".

"Но, думаю, мы это еще исправим", - заметила спортсменка.

Покровской 71 год, сборную России она возглавляет с 1998 года.