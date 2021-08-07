Гол Малкома принес футболистам сборной Бразилии победу над испанцами в финале Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужская команда Бразилии в дополнительное время победила сборную Испании в финальном матче олимпийского футбольного турнира в Токио.

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. В составе бразильцев в компенсированное время к первому тайму гол забил Матеус Кунья, у испанцев отличился Микель Оярсабаль (61-я минута). На 38-й минуте бразилец Ришарлисон не реализовал пенальти. В дополнительное время решающий гол забил бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком (108).

Ранее обладателями бронзовых наград стали мексиканцы, которые в матче за третье место обыграли японцев (3:1).

Команда Бразилии стала олимпийским чемпионом во второй раз в истории. Ранее бразильские футболисты выигрывали золото на домашней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, победив в финале сборную Германии в серии послематчевых пенальти. Также на счету бразильцев три серебряные (1984, 1988, 2012) и две бронзовые награды (1996, 2008).

Команда Испании выигрывала золото один раз - на Играх 1992 года в Барселоне, тогда испанцы победили в финальном матче сборную Польши (3:2). Также сборная Испании становилась серебряным призером Игр 1920 и 2000 годов.

В общем медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует команда Китая (38 золотых, 31 серебряная, 18 бронзовых наград), второй идет команда США (36-39-33), третьей - Японии (27-12-17), сборная России располагается на четвертой строчке (20-25-23). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.