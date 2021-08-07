Матыцин: борец Садулаев вновь доказал, что ему нет равных

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победой на Олимпиаде в Токио вновь подтвердил, что ему нет равных. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В субботу Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в финале в весовой категории до 97 кг американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

"Поздравляю Абдулрашида Садулаева с золотом в весовой категории до 97 кг, а Гаджимурада Рашидова - с бронзой в категории до 65 кг. Абдулрашид завоевал в Токио свою вторую золотую олимпийскую медаль в карьере. Спустя пять лет после победы на Играх в Рио-де-Жанейро наш борец, "русский танк", как зовут его болельщики, снова подтвердил, что ему нет равных", - сказал Матыцин.

"Российский спортсмен уверенно прошел все раунды, а в финале одолел сильного соперника из США со счетом 6:3. Гаджимагомед Рашидов блестяще провел схватку за бронзу Олимпиады, одержал победу над венгерским борцом со счетом 5:0. Наш спортсмен - чемпион мира в категории и, конечно, ставил перед собой цель побороться за золотую медаль. Но бронза Олимпиады - важная награда для любого спортсмена", - добавил министр.

Олимпиада завершится 8 августа.