Исинбаева заявила, что шокирована судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева шокирована судейством в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и не понимает, за что снимали баллы у россиянок Дины и Арины Авериных. Об этом Исинбаева рассказала журналистам.

Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в индивидуальном многоборье. Первой стала представительница Израиля Линой Ашрам. Арина Аверина заняла итоговое четвертое место, третьей стала белоруска Алина Горносько.

"В шоке. Я не понимаю за что штрафовали, снимали, - рассказала Исинбаева. - Я плакала вместе с Диной, когда ждала оценок. Бедные малышки, жалко очень".