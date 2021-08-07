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XXXII летние Олимпийские игры

Исинбаева заявила, что шокирована судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде

По словам олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, она не сдержала слез, глядя на Дину Аверину после оглашения результатов
Елена Исинбаева Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева шокирована судейством в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и не понимает, за что снимали баллы у россиянок Дины и Арины Авериных. Об этом Исинбаева рассказала журналистам.

Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в индивидуальном многоборье. Первой стала представительница Израиля Линой Ашрам. Арина Аверина заняла итоговое четвертое место, третьей стала белоруска Алина Горносько.

"В шоке. Я не понимаю за что штрафовали, снимали, - рассказала Исинбаева. - Я плакала вместе с Диной, когда ждала оценок. Бедные малышки, жалко очень".

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