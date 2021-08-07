Агент Фернандо заявил, что футболист ждет предложения от "Спартака"

ТАСС, 7 августа. Бразильский полузащитник Фернандо ожидает предложения от московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщил его агент Матеус Де Фария, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждем предложение от "Спартака". Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде, и ему интересно поработать с Руем Виторией", - сказал агент.

Фернандо 29 лет, он выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, из московской команды он перешел в китайский "Бэйцзин Гоань". Всего за "Спартак" бразилец провел 98 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В составе национальной сборной Бразилии Фернандо провел восемь матчей.