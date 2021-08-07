"Зенит" достиг договоренности о переходе футболиста Клаудиньо

ТАСС, 7 августа. Бразильский футболист Клаудиньо в течение ближайших недель пройдет медосмотр и подпишет контракт с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Зенит" ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь "Зенита" после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В субботу Клаудиньо вместе со сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр, обыграв в дополнительное время команду Испании (2:1). Победный мяч в финале забил футболист "Зенита" Малком.

Клаудиньо выступает за бразильский "Брагантино" с сентября 2019 года, за это время он провел в составе команды 126 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 25 результативных передач.