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XXXII летние Олимпийские игры

Саммельвуо похвалил российских волейболистов за возвращение в борьбу при счете 0-2

Сборная России уступила французам в пятисетовом олимпийском финале

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо похвалил свою команду за то, что она сумела отыграться при счете 0-2 по сетам в финальном матче олимпийского турнира. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне уступили в французам со счетом 2-3.

"Для нас тяжело принимать это поражение спустя некоторое время. Мы большие молодцы в том, что когда счет 0-2, игра не идет, в третьей партии в одном из моментов мы решили показать характер и вернулись в борьбу. Отмечу, что второе место на Олимпиаде - это здорово", - сказал тренер.

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XXXII летние Олимпийские игры
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