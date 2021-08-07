Россия обратилась к Международной федерации гимнастики по ситуации с судейством на Играх

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) по ситуации с судейством в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом в Instagram сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Ранее в субботу Поздняков сообщил, что ОКР будет добиваться разбора судейства.

"Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от FIG", - написал Поздняков.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не победили в личном многоборье на Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио завершится в воскресенье.