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XXXII летние Олимпийские игры

Россия обратилась к Международной федерации гимнастики по ситуации с судейством на Играх

Многие эксперты сошлись во мнении, что судьи занижали оценки российской спортсменке в финале соревнований по художественной гимнастике
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) по ситуации с судейством в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом в Instagram сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

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Ранее в субботу Поздняков сообщил, что ОКР будет добиваться разбора судейства.

"Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от FIG", - написал Поздняков.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не победили в личном многоборье на Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио завершится в воскресенье.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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