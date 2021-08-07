Юниорская сборная России по хоккею стала победителем Кубка Глинки/Гретцки

ТАСС, 7 августа. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) со счетом 7:2 победили команду Словакии в финале Кубка Глинки/Гретцки. Соревнования прошли в Чехии и Словакии.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Иван Мирошниченко (13-я и 30-я минуты), Андрей Малявин (14), Семен Синяткин (19), Михаил Гуляев (31), Илья Роговский (43) и Матвей Мичков (56).

В матче за третье место команда Швеции обыграла финнов со счетом 4:3.

Турнир проводится с 1991 года, ранее он назывался Тихоокеанским кубком, Кубком наций и Кубком мира среди юниоров. В 2007 году был переименован в Мемориал Ивана Глинки в честь погибшего в автокатастрофе в 2004 году чехословацкого трехкратного чемпиона мира по хоккею. В 2018 году турнир стал называться "Кубок Глинки/Гретцки" и проводиться в Чехии/Словакии и Канаде поочередно.

В 2020 году турнир, который должен был пройти в Эдмонтоне, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Российская команда в третий раз выиграла Кубок Глинки/ Гретцки. В прошлом розыгрыше, который прошел в 2019 году, российские хоккеисты в финале обыграли канадцев со счетом 3:2. Нынешний турнир сборная Канады пропустила, команда отменила летний сбор из-за сложной эпидемиологической ситуации.