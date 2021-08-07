Семак не считает катастрофичным отсутствие голов у Дзюбы

ТАСС, 7 августа. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что отсутствие голов у футболиста Артема Дзюбы не является катастрофичным. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар со счетом 3:2 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба в чемпионате России не сумел забить ни одного мяча.

"Тяжелый матч, в первом тайме нам не хватало движения и эмоций. Второй тайм провели значительно лучше. Пропущенный мяч добавил нервозности, поскольку любая ошибка в обороне могла привести к пропущенному мячу, но в очень сложном матче заработали три очка, что очень важно. Три выезда не прошли просто так, ребятам нужно как следует отдохнуть, чтобы выглядеть лучше", - сказал Семак.

"То, что он [Дзюба] не забивает, не катастрофично. Голы добавляют уверенности форвардам. Но все стараются, где-то есть ошибки, над которыми нужно работать. Все вносят вклад в результаты команды. Сейчас одни на себе несут бремя лидерства, придет время - другие", - отметил специалист.

После трех туров действующий чемпион страны "Зенит" располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре "Зенит" 15 августа на выезде сыграет со столичным "Локомотивом".