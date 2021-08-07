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Футбол в Англии

"Лестер" победил "Манчестер Сити" и второй раз стал обладателем Суперкубка Англии

Победитель национального кубка выиграл благодаря голу Келечи Ихеаначо, ранее выступавшего за "Манчестер Сити"
© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 7 августа. Футбольный клуб "Лестер" со счетом 1:0 обыграл "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Единственный мяч на 88-й минуте забил нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо, выступавший за "Манчестер Сити" в 2014-2017 годах.

В составе "Манчестер Сити" дебютировал английский полузащитник Джек Грилиш, перешедший в четверг из "Астон Виллы". Он вышел на замену на 65-й минуте.

"Лестер" второй раз стал обладателем Суперкубка Англии. Ранее клуб выиграл этот трофей в 1971 году, обыграв "Ливерпуль" (1:0). "Манчестер Сити" является шестикратным обладателем Суперкубка Англии (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом по победам является "Манчестер Юнайтед" - 21 раз.

"Манчестер Сити" получил право сыграть в матче за суперкубок, выиграв чемпионат Англии в сезоне-2020/21. "Лестер" в прошлом сезоне впервые стал победителем кубка страны.

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