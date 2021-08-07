Гендиректор "Краснодара" Хашиг считает, что команду лишили ничьей в матче c "Зенитом"

ТАСС, 7 августа. Футбольный клуб "Краснодар" лишили заработанного очка в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Такое мнение высказал генеральный директор клуба из Краснодарского края Владимир Хашиг, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу "Зенит" на своем поле со счетом 3:2 обыграл "Краснодар". На 14-й минуте полузащитник гостей Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за того, что игрок "Краснодара" Урош Спайич в момент удара располагался слишком близко к стенке обороняющейся команды. По правилам это расстояние должно быть больше одного метра.

"Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Сперцян, вдруг вмешалась система видеоассистента рефери (VAR). Хотя в регламенте VAR четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников, это ответственность арбитра в поле. Я уверен, если такой гол забил бы "Зенит", VAR и не подумал бы вмешиваться, такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно "Краснодар", - сказал Хашиг.

После трех туров "Зенит" располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. "Краснодар" имеет в активе три очка. В следующем туре "Зенит" 15 августа на выезде сыграет со столичным "Локомотивом". "Краснодар" примет дома тульский "Арсенал".