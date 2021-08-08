"Динамо" - ЦСКА и еще два матча воскресенья продолжат программу третьего тура РПЛ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Тремя матчами в воскресенье продолжится третий тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в этот день пройдут встречи "Химки" - "Ростов", "Динамо" - ЦСКА и "Рубин" - "Ахмат". Тур завершится в понедельник игрой "Сочи" - "Урал". Среди воскресных матчей выделяется встреча между московскими "Динамо" и ЦСКА. По итогам прошлого сезона динамовцы заняли шестое место в турнирной таблице, армейцы стали пятыми и впервые за 20 лет не вышли в еврокубки. На старте сезона-2021/22 "Динамо" одержало две выездные победы над "Уфой" (3:2) и "Ростовом" (2:0) и поднялось на пятое место в таблице чемпионата. В первом туре ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" (1:0), во втором уступил московскому "Локомотиву" (1:2) на домашней арене, клуб располагается на восьмой строчке.

"Динамо" является для ЦСКА неудобным соперником. Последний раз армейцы побеждали динамовцев на выезде в премьер-лиге 4 октября 2015 года, тогда клуб выиграл со счетом 2:0, впоследствии став чемпионом России. Последняя встреча между командами завершилась победой динамовцев, в 30-м туре прошлого сезона "Динамо" оказалось сильнее со счетом 3:2. На этой неделе полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перешел в "Локомотив", ранее хавбек армейцев Арнор Сигурдссон был арендован до конца сезона итальянской "Венецией". Также матч с "Динамо" пропустит защитник Хёрдур Магнуссон, который продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава, под вопросом участие и защитника Георгия Щенникова, у которого было выявлено повреждение мягких тканей правой голени по итогам встречи с "Уфой". Впервые в сезоне в составе армейцев может сыграть нападающий Адольфо Гайч, который на правах аренды провел вторую часть прошлого сезона в итальянском "Беневенто". После этого он не мог присоединиться к команде по причине участия в Олимпийских играх - аргентинцы не смогли выйти в плей-офф турнира, сборная провела последний матч 28 июля с командой Испании (1:1). Как сообщил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц на пресс-конференции, с ЦСКА не сыграет полузащитник Даниил Лесовой, под вопросом также участие нападающих Вячеслава Грулева и Сильвестра Игбуна. 6 августа в "Динамо" из "Рубина" перешел полузащитник Денис Макаров, соглашение рассчитано на пять лет. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск. Стадион смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков. Матч обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. "Ростов" проведет первый матч под руководством Семина В другом матче воскресенья подмосковные "Химки" примут на своем поле "Ростов". Встреча пройдет на "Арене-Химки" и начнется в 17:30 мск. Игру разрешено посетить не более 1 тыс. болельщикам.

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2 августа "Ростов" объявил о том, что Валерий Карпин ушел с поста главного тренера клуба, 23 июля специалист был назначен на аналогичный пост в сборной России. Ранее сообщалось, что Карпин будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде до конца 2021 года. На старте чемпионата ростовчане потерпели два домашних поражения от "Динамо" (0:2) и санкт-петербургского "Зенита" (2:4) и опустились на последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. 4 августа "Ростов" возглавил Юрий Семин. В первом туре "Химки" на своем поле проиграли "Зениту" со счетом 1:3. Во втором туре команда Игоря Черевченко одержала выездную победу над "Краснодаром" (1:0). Подмосковный клуб с тремя очками находится на седьмой строчке. "Химки" дважды обыграли "Ростов" в матчах прошлого сезона. На своем поле подмосковный клуб победил со счетом 1:0, а на выезде выиграл со счетом 2:0. По итогам сезона-2020/21 ростовчане заняли девятое место в турнирной таблице, "Химки" стали восьмыми. "Рубин" придет в себя после Лиги конференций Также в воскресенье "Рубин" примет на своем поле грозненский "Ахмат". Встреча пройдет на "Ак Барс - Арене" и начнется в 20:00 мск. Игру смогут посетить не более 30% зрителей от общей вместимости стадиона, которая составляет 45 379 человек.