В Международной федерации волейбола дали высокую оценку уровню организации турнира в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Турниры по волейболу на Олимпийских играх в Токио проходят на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

"Турниры по волейболу и пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио проходят на высочайшем уровне, - сказал Граса. - От площадок, организации мероприятия и волонтеров до невероятного уровня игры каждого игрока и национальной команды на турнире. Я чрезвычайно впечатлен и могу сказать, что это турнир мирового уровня. Мы, конечно, сожалеем, что пришлось провести Игры без зрителей, но мы полностью понимаем, что это решение было принято японской стороной в интересах сохранения здоровья и проведения безопасных Игр".

"Однако мы чувствуем, что благодаря передовой работе олимпийские соревнования по волейболу в Токио по-прежнему оставляют невероятные впечатления у сотен миллионов поклонников по всему миру", - добавил собеседник агентства.

Соревнования по волейболу на Олимпиаде завершатся 8 августа - медали разыграют женские команды.