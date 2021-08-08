{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Международная федерация волейбола высказалась о маленьких кроватях для атлетов

По мнению главы FIVB, сборные могли запросить кровати увеличенных размеров для волейболистов

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Национальные олимпийские комитеты могли запросить кровати увеличенных размеров для волейболистов на Играх в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

На Олимпийских играх традиционно поднимается вопрос недостаточного размера кровати для волейболистов, чей рост в среднем выше, чем у среднестатистического человека.

"С любыми вопросами, касающимися объектов в Олимпийской деревне, всегда следует обращаться в оргкомитет и Международный олимпийский комитет. FIVB не может вмешиваться в подобные вопросы, а Национальные олимпийские комитеты могут запрашивать любые условия для размещения своих спортсменов и делегаций", - сказал Граса.

Соревнования по волейболу на Олимпиаде завершатся 8 августа - медали разыграют женские команды.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Тренер "Нижнего Новгорода" Кержаков надеется, что травма Миладиновича окажется несерьезной
У защитника было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму
Читать полностью