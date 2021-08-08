Международная федерация волейбола высказалась о маленьких кроватях для атлетов

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Национальные олимпийские комитеты могли запросить кровати увеличенных размеров для волейболистов на Играх в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

На Олимпийских играх традиционно поднимается вопрос недостаточного размера кровати для волейболистов, чей рост в среднем выше, чем у среднестатистического человека.

"С любыми вопросами, касающимися объектов в Олимпийской деревне, всегда следует обращаться в оргкомитет и Международный олимпийский комитет. FIVB не может вмешиваться в подобные вопросы, а Национальные олимпийские комитеты могут запрашивать любые условия для размещения своих спортсменов и делегаций", - сказал Граса.

Соревнования по волейболу на Олимпиаде завершатся 8 августа - медали разыграют женские команды.