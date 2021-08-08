Тренер "Нижнего Новгорода" Кержаков надеется, что травма Миладиновича окажется несерьезной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков выразил надежду, что травма защитника Ивана Миладиновича, полученная в матче с московским "Спартаком" в третьем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), окажется несерьезной. Комментарий тренера приводит пресс-служба "Нижнего Новгорода".

В субботу в матче третьего тура РПЛ "Нижний Новгород" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:1. В начале второго тайма защитник Иван Миладинович получил травму и был заменен, его госпитализировали в больницу. У него было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

"Пока знаю только, что у Миладиновича рваная травма головы. Очень надеюсь, что она окажется несерьезной", - сказал Кержаков.

Он отметил, что матч для команды получился сложным, но футболисты выдержали запланированную модель игры, тренер при этом остался доволен результатом. "Очень приятно, что мой дебют против "Спартака" в качестве главного тренера оказался удачным, как и первый матч с красно-белыми во время профессиональной карьеры игрока. Благодарю болельщиков, которые приехали в Москву, - их было очень хорошо слышно. Это пока самый большой выезд для нас в РПЛ", - сказал Кержаков.

По его словам, каждый матч для "Нижнего Новгорода" является значимым. "Каждый соперник в РПЛ - это что-то запоминающееся, мы делаем свои первые шаги в элите российского футбола. Нет простых, нет не очень важных: все игры - это счастье для нас, это очень значимые события для города и болельщиков", - добавил Кержаков.

"Нижний Новгород" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах. В следующем туре команда Александра Кержакова 14 августа дома сыграет с "Уфой".