Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе

ТАСС, 8 августа. Россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под четвертым номером. Мертенс была первой сеяной соревнований.

В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз (7-й номер посева) и хорваткой Аной Конюх, занимающей 116-е место в рейтинге WTA.

Касаткиной 24 года, она занимает 31-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции. 6 июля Касаткина объявила о пропуске Олимпийских игр в Токио по состоянию здоровья, вместо нее на Олимпиаде выступила Елена Веснина.

25-летняя Мертенс занимает 17-е место в рейтинге WTA, она является победительницей шести турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2018 году.

Турнир в Сан-Хосе завершится в ночь на 9 августа. Его призовой фонд составляет $565 тыс. В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, в 2019-м его победительницей стала китаянка Чжэн Сайсай. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир в Сан-Хосе, является Анна Чакветадзе (2007).