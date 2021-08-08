Золотая точка. Ласицкене принесла России единственное олимпийское золото в легкой атлетике

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в заключительный день олимпийского легкоатлетического турнира стала победительницей Игр, завоевав первое золото для своей немногочисленной команды, состоящей из 10 спортсменов. Российские легкоатлеты вернутся домой с одной золотой и одной серебряной наградами, что само по себе является очень хорошим результатом.

Делать выводы о состоянии дел в российской "королеве спорта" исходя из результатов, показанных отечественными легкоатлетами в Токио, было бы неправильно. Прежде всего в силу того, что представительство российской легкой атлетики было ограничено 10 спортсменами из-за санкций, наложенных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Но если сопоставить результаты, показанные на предолимпийских отборочных чемпионатах России и США, то в очередной раз можно убедиться, что российская легкая атлетика пока находится в большом кризисе.

Двумя днями ранее первую медаль российской легкоатлетической команде принесла еще одна действующая чемпионка мира, но уже в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Результат Сидоровой в Токио составил 4,85 м. Чемпионкой стала американка Кэти Нэйджот, которая со второй попытки взяла высоту 4,90 м. Сидоровой не удалось дважды взять высоту 4,90 м, после чего она запросила 4,95 м, но также не смогла преодолеть планку. Бронзовая награда на счету британки Холли Брэдшоу (4,85).

Ласицкене победила с результатом 2,04 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих, уступившая по количеству затраченных попыток. В ходе соревнований Ласицкене рисковала остаться вовсе без медали, она лишь с третьей попытки взяла планку на высоте 1,96 метра. В квалификации российской легкоатлетке также понадобилось три попытки, чтобы взять высоту 1,95 метра.

В неофициальном общекомандном зачете олимпийского легкоатлетического турнира сборная США заняла первое место (7 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград), вторыми стали итальянцы (5-0-0), третьими - поляки (4-2-3). Российские легкоатлеты поделили с португальцами 15-16-е места (1-1-0).

Команде легкоатлетов из России было, конечно, по силам завоевать в Токио большее количество наград. Обоснованные надежды российские специалисты и болельщики связывали с призером чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину Дарьей Клишиной и обладателем серебра мирового первенства 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым, однако полученные в самом начале соревнований травмы оставили их не у дел. Достаточно наложить лучшие результаты этих спортсменов на финальные олимпийские протоколы и станет понятно, что в своих оптимальных кондициях Клишина и Шубенков обязательно бы завоевали в Токио медали.

Другие шесть спортсменов также вернутся домой без желанных олимпийских наград. Прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк первыми из россиян вступили в борьбу за награды, отдали для достижения цели все силы, однако до призового подиума так и не дотянулись, хотя перед началом турнира были одними из основных претендентов на медали. Не смогли зацепиться за награды и российские представители спортивной ходьбы: Василий Мизинов в ранге вице-чемпиона мира был дисквалифицирован за 8 км до финиша, а юниорка Эльвира Хасанова была 16-й. Восьмое место в соревнованиях в метании молота занял Валерий Пронкин, десятиборец Илья Шкуренев показал итоговый девятый результат.

С надеждой на Брисбен

Считаю, что не стоит ждать от российской легкой атлетики прорыва на следующих Играх, которые пройдут летом 2024 года в Париже. Да, наши многолетние лидеры Ласицкене, Сидорова и Шубенков могут продержаться еще один олимпийский цикл, однако добиться медалей в столице Франции в силу возраста будет уже куда сложнее. Последние юниорские и молодежные чемпионаты мира и Европы показали, что у России есть перспективные легкоатлеты, однако им для нормального развития нужно иметь возможность постоянно соревноваться со сверстниками из-за рубежа. А в условиях, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) шестой год подряд ограничена в своих правах, полноценной соревновательной практики отечественные звездочки лишены. В настоящее время ВФЛА делает все от себя зависящее, чтобы полностью восстановить свой международный статус. И тогда уже на ближайшем чемпионате мира, который пройдет летом 2022 года в американском Юджине, россияне смогут выступить полноценной командой.

А если вернуться еще раз к золоту Марии Ласицкене, то ее успех для будущего российской легкой атлетики невозможно переоценить. Уверен, что в начале сентября количество девочек, желающих записаться в спортивные школы и научиться высоко прыгать, значительно возрастет. Да и вообще, интерес к легкой атлетике после феерической победы Ласицкене должен возрасти. Главное, уметь правильно воспользоваться ситуацией. И тогда уже на Играх-2032 в австралийском Брисбене легкоатлетическая команда России сможет составить достойную конкуренцию сборной США. А для этого российским чиновникам и тренерам сейчас нужно очень много работать.

Корреспондент ТАСС Альберт Стародубцев,

Токио, 8 августа.