Российский велогонщик Дмитриев не сумел выйти в полуфинал Олимпиады в кейрине

ИДЗУ /Япония/, 8 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев не сумел выйти в полуфинал олимпийского турнира по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин".

Дмитриев занял последнее, шестое место в четвертьфинальном заезде. Другой россиянин Иван Гладышев не сумел выйти в четвертьфинал соревнований.

Дмитриеву 35 лет. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в спринте. Также в активе россиянина победа на чемпионате мира 2017 года, две серебряные (2013, 2015) и три бронзовые (2014, 2016, 2019) награды мировых первенств.

Полуфинальные заезды состоятся в воскресенье и начнутся в 5:09 мск. Финальный заезд начнется в 6:00 мск.