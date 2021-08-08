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XXXII летние Олимпийские игры

Канадская велогонщица Митчелл стала победительницей Олимпиады в спринте

В двух финальных заездах спортсменка опередила украинку Елену Старикову

ИДЗУ /Япония/, 8 августа. /ТАСС/. Канадская велогонщица Келси Митчелл завоевала золотую медаль Олимпийских игр в соревнованиях по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

В двух финальных заездах она опередила украинку Елену Старикову. Третье место заняла представительница Гонконга Лэй Вайси. Россиянка Анастасия Войнова вылетела на стадии 1/8 финала, Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/16 финала.

Войнова и Шмелева завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио в командном спринте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они выиграли в этой же дисциплине серебряные награды.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 38 золотых, 31 серебряную и 18 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (36-39-33), третье - японцы (27-12-17). Команда России располагается на четвертой строчке (20-26-23).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38311887
2США363933108
3Япония27121756
4Россия20262369
5Великобритания20212263
6Австралия1772246
7Нидерланды10121234
8Германия10111637
9Италия10101939
10Франция9121132
11Канада761124
12Новая Зеландия76720
13Бразилия74819
14Венгрия67619
15Южная Корея641020
16Куба63514
17Польша45514
18Чехия44311
19Кения44210
20Норвегия4217
21Ямайка4149
22Испания38617
23Швеция3609
24Швейцария34613
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Бельгия3137
29Словения3115
30Грузия2518
31Тайвань24612
32Турция22913
33Сербия2158
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина161219
44Белоруссия1337
45Румыния1304
45Венесуэла1304
47Индия1247
48Гонконг1236
49Словакия1214
49Филиппины1214
51ЮАР1203
52Австрия1157
53Египет1146
54Индонезия1135
55Португалия1124
55Эфиопия1124
57Тунис1102
58Ирландия1023
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Иордания0112
74Нигерия0112
76Туркмения0101
76Северная Македония0101
76Намибия0101
76Литва0101
76Бахрейн0101
76Саудовская Аравия0101
82Казахстан0088
83Мексика0044
84Финляндия0022
85Кувейт0011
85Кот-д'Ивуар0011
85Малайзия0011
85Гана0011
85Сирия0011
85Буркина-Фасо0011
85Гренада0011
85Молдавия0011
85Ботсвана0011

 

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