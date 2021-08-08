Канадская велогонщица Митчелл стала победительницей Олимпиады в спринте

ИДЗУ /Япония/, 8 августа. /ТАСС/. Канадская велогонщица Келси Митчелл завоевала золотую медаль Олимпийских игр в соревнованиях по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

В двух финальных заездах она опередила украинку Елену Старикову. Третье место заняла представительница Гонконга Лэй Вайси. Россиянка Анастасия Войнова вылетела на стадии 1/8 финала, Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/16 финала.

Войнова и Шмелева завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио в командном спринте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они выиграли в этой же дисциплине серебряные награды.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 38 золотых, 31 серебряную и 18 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (36-39-33), третье - японцы (27-12-17). Команда России располагается на четвертой строчке (20-26-23).