Британский велогонщик Кенни завоевал золото Олимпиады в кейрине

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Британец Джейсон Кенни завоевал золотую медаль Олимпийских игр в велоспорте на треке в дисциплине "кейрин".
Кенни принес сборной Великобритании 21-ю золотую награду, что позволило британцам обойти команду России в медальном зачете и выйти на четвертое место. На их счету также 21 серебряная и 22 бронзовые медали. Серебряным призером стал Азизулхасни Аванг из Малайзии, бронза у нидерландца Харри Лаврейсена.
Россиянин Денис Дмитриев не сумел выйти в полуфинал турнира, заняв последнее, шестое место в четвертьфинальном заезде. Другой россиянин Иван Гладышев не смог выйти в четвертьфинал соревнований.
В медальном зачете лидирует команда Китая (38-31-18), вторыми идут американцы (36-39-33), третьими - японцы (27-12-17). Российские спортсмены занимают пятое место (20-26-23).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|38
|31
|18
|87
|2
|США
|36
|39
|33
|108
|3
|Япония
|27
|12
|17
|56
|4
|Великобритания
|21
|21
|22
|64
|5
|Россия
|20
|26
|23
|69
|6
|Австралия
|17
|7
|22
|46
|7
|Нидерланды
|10
|12
|13
|35
|8
|Германия
|10
|11
|16
|37
|9
|Италия
|10
|10
|19
|39
|10
|Франция
|9
|12
|11
|32
|11
|Канада
|7
|6
|11
|24
|12
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|13
|Бразилия
|7
|4
|8
|19
|14
|Венгрия
|6
|7
|6
|19
|15
|Южная Корея
|6
|4
|10
|20
|16
|Куба
|6
|3
|5
|14
|17
|Польша
|4
|5
|5
|14
|18
|Чехия
|4
|4
|3
|11
|19
|Кения
|4
|4
|2
|10
|20
|Норвегия
|4
|2
|1
|7
|21
|Ямайка
|4
|1
|4
|9
|22
|Испания
|3
|8
|6
|17
|23
|Швеция
|3
|6
|0
|9
|24
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|25
|Дания
|3
|4
|4
|11
|26
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|27
|Иран
|3
|2
|2
|7
|28
|Бельгия
|3
|1
|3
|7
|29
|Словения
|3
|1
|1
|5
|30
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|31
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|32
|Турция
|2
|2
|9
|13
|33
|Сербия
|2
|1
|5
|8
|34
|Болгария
|2
|1
|2
|5
|35
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|37
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
|Израиль
|2
|0
|2
|4
|39
|Греция
|2
|0
|1
|3
|39
|Катар
|2
|0
|1
|3
|41
|Косово
|2
|0
|0
|2
|41
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|43
|Украина
|1
|6
|12
|19
|44
|Белоруссия
|1
|3
|3
|7
|45
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|45
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|47
|Индия
|1
|2
|4
|7
|48
|Гонконг
|1
|2
|3
|6
|49
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|49
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|51
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|52
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|53
|Египет
|1
|1
|4
|6
|54
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|55
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|55
|Эфиопия
|1
|1
|2
|4
|57
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|58
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|59
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|59
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|59
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|59
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|63
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|63
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|63
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|66
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|67
|Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
|Доминиканская республика
|0
|3
|2
|5
|69
|Армения
|0
|2
|2
|4
|70
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|71
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|74
|Малайзия
|0
|1
|1
|2
|74
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|77
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|77
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|77
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|77
|Литва
|0
|1
|0
|1
|77
|Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|77
|Саудовская Аравия
|0
|1
|0
|1
|83
|Казахстан
|0
|0
|8
|8
|84
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|85
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|86
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|86
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|86
|Гана
|0
|0
|1
|1
|86
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|86
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|86
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|86
|Молдавия
|0
|0
|1
|1
|86
|Ботсвана
|0
|0
|1
|1