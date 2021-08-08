Британский велогонщик Кенни завоевал золото Олимпиады в кейрине

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Британец Джейсон Кенни завоевал золотую медаль Олимпийских игр в велоспорте на треке в дисциплине "кейрин".

Кенни принес сборной Великобритании 21-ю золотую награду, что позволило британцам обойти команду России в медальном зачете и выйти на четвертое место. На их счету также 21 серебряная и 22 бронзовые медали. Серебряным призером стал Азизулхасни Аванг из Малайзии, бронза у нидерландца Харри Лаврейсена.

Россиянин Денис Дмитриев не сумел выйти в полуфинал турнира, заняв последнее, шестое место в четвертьфинальном заезде. Другой россиянин Иван Гладышев не смог выйти в четвертьфинал соревнований.

В медальном зачете лидирует команда Китая (38-31-18), вторыми идут американцы (36-39-33), третьими - японцы (27-12-17). Российские спортсмены занимают пятое место (20-26-23).