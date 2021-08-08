Американская велогонщица Валенте выиграла золото Олимпиады в омниуме

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Американка Дженнифер Валенте завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по велоспорту на треке в дисциплине "омниум".

Валенте набрала 124 очка. Серебро завоевала японка Юми Кадзихара (110), бронзу - нидерландка Кирстен Вилд (108). Россиянка Мария Новолодская заняла 15-е место (50).

Омниум состоит из четырех дисциплин - скрэтч, темповая гонка, заезды на выбывание и гонка по очкам.

Новолодской 22 года, она является бронзовым призером Олимпиады в Токио в мэдисоне.

Сборная США занимает первое место в медальном зачете. На счету американских спортсменов 38 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые награды. Китайцы идут на втором месте (38-31-18), третьи - японцы (27-14-17), четвертые - британцы (21-21-12). Российские спортсмены занимают пятую строчку (20-27-23).