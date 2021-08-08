Американские баскетболистки в седьмой раз подряд завоевали золото Олимпиады

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Японии со счетом 90:75 в финале турнира на Олимпийских играх в Токио.

Сборные США и Японии выступали в группе B. На групповом этапе американские баскетболистки также одержали победу (86:69). Российская команда не участвовала на турнире.

Сборная США выиграла золотые медали Игр в седьмой раз подряд. Всего на их счету девять побед на Олимпиаде. Также американки являются 10-кратными чемпионками мира и двукратными чемпионками Америки.

Сборная США завоевала 38-ю золотую награду и поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады. Также на счету американских спортсменов 39 серебряных и 33 бронзовые награды. На втором месте идут китайцы (38-31-18), третьи - японцы (27-14-17), четвертые - британцы (21-21-22). Российские спортсмены расположились на пятой строчке (20-27-23).