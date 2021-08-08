Газоль и Пеллегрини избраны членами Международного олимпийского комитета

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Испанский баскетболист Пау Газоль, польская велогонщица Мая Влощовская, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини и японский рапирист Юки Ота стали членами Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято в воскресенье на сессии МОК.

Газоль, Влощовская, Пеллегрини и Ота были избраны в комиссию спортсменов по рекомендации участников Игр в Токио - они набрали наибольшее число голосов на выборах, которые шли во время соревнований. Также в состав комиссии спортсменов включили кенийскую регбистку Хамфри Каяндж, чтобы соблюсти правило гендерного равенства в комиссии.

Членом МОК стала норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая заменила в комиссии спортсменов бывшего ее председателя Кристи Ковентри из Зимбабве - олимпийская чемпионка по плаванию стала постоянным членом МОК.

Двукратная олимпийская бронзовая медалистка по хоккею финка Эмма Терхо вошла в исполком МОК в качестве нового председателя комиссии спортсменов. В борьбе за этот пост Терхо обошла двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом из России Елену Исинбаеву.